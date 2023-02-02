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Феликс Оже-Альяссим сыграет в Кубке Лейвера-2023
Теннисист подтвердил свое участие
Фото: Tennis365
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сыграет за сборную мира на Кубке Лэйвера-2023, который пройдёт в Ванкувере с 22 по 24 сентября, об этом пишет официальный аккаунт турнира.
В предыдущем розыгрыше турнира сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходил в Лондоне с 23 по 25 сентября.
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел грека Стефаноса Циципаса и принёс представителям мира победу на этих соревнованиях. Счёт перед последним поединком соревнований стал — 13:8.
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