Феликс Оже-Альяссим сыграет в Кубке Лейвера-2023

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сыграет за сборную мира на Кубке Лэйвера-2023, который пройдёт в Ванкувере с 22 по 24 сентября, об этом пишет официальный аккаунт турнира.

В предыдущем розыгрыше турнира сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходил в Лондоне с 23 по 25 сентября.

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел грека Стефаноса Циципаса и принёс представителям мира победу на этих соревнованиях. Счёт перед последним поединком соревнований стал — 13:8.