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Алексей Крутых пробился в четвертьфинал турнира в Испании

Теннис
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Украинец буквально вырвал победу

Алексей Крутых пробился в четвертьфинал турнира в Испании

Фото: Maia Open 2021

Новина українською

Украинский теннисист Алексей Крутых одержал вторую победу на "челленджере" в Испании. В матче второго круга он обыграл Валентина Ройера из Франции.

Испания. Второй круг

Алексей Крутых - Валентен Ройер 6:4, 6:7(5), 6:3

Матч продлился 2 часа и 37 минут. За это время украинец 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка.

Алексей Крутых в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour сыграет против второго сеяного Маттео Арналди из Италии.

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В статье: Алексей Крутых
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