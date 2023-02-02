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Алексей Крутых пробился в четвертьфинал турнира в Испании
Украинец буквально вырвал победу
Фото: Maia Open 2021
Украинский теннисист Алексей Крутых одержал вторую победу на "челленджере" в Испании. В матче второго круга он обыграл Валентина Ройера из Франции.
Испания. Второй круг
Алексей Крутых - Валентен Ройер 6:4, 6:7(5), 6:3
Матч продлился 2 часа и 37 минут. За это время украинец 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка.
Алексей Крутых в четвертьфинале турнира ATP Challenger Tour сыграет против второго сеяного Маттео Арналди из Италии.
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