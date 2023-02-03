Серена Уильямс: Олимпия постоянно просит о брате или сестре

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о желании снова стать мамой.

"Пока не готова вернуться на теннисный корт. Моё основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы проводить время со своим мужем и дочерью Олимпией, которая хочет быть старшей сестрой. Теперь она постоянно просит о брате или сестре. Я работаю над этим", — сказала Уильямс в интервью CBS News.

Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере.