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Серена Уильямс: Олимпия постоянно просит о брате или сестре
Теннисистка не собирается возвращаться на корт
фото - flashscore.com.ua
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о желании снова стать мамой.
"Пока не готова вернуться на теннисный корт. Моё основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы проводить время со своим мужем и дочерью Олимпией, которая хочет быть старшей сестрой. Теперь она постоянно просит о брате или сестре. Я работаю над этим", — сказала Уильямс в интервью CBS News.
Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере.
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