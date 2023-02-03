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Цуренко на классе выходит в полуфинал турнира в Хуахине

Теннис
(2 голосов)

Просто уничтожила соперницу

Цуренко на классе выходит в полуфинал турнира в Хуахине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №136) уверенно вышла в полуфинал турнира в Хуахине (Таиланд).

В матче 1/4 финала она победила представительницу Германии Татьяну Марию (WTA №63).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-1) в пользу украинки, на счету которой 0 эйсов, 8 подряд выигранных очков, 6 из 10 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 1 двойная ошибка.

В полуфинале турнира Леся сыграет против победительницы встречи Костюк/Андрееску. Отметим, что свой поединок Марта и представительница Канады начнут в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что ранее Алексей Крутых пробился в четвертьфинал турнира в Испании.

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В статье: Леся Цуренко
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