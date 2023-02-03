Алексей Крутых не сумел выйти в полуфинал турнира в Тенерифе

Алексей Крутых покидает "челленджер" в Испании. В матче 1/4 финала он уступил итальянцу Маттео Арнальди.

Тенерифе. Испания. Четвертьфинал

Алексей Крутых (Украина) - Маттео Арнальди (Италия) 4:6, 1:6

В первом сете украинец вел в счёте 4:2, но в последствии проиграл четыре гейма подряд. Во втором сете Крутых выиграл лишь один гейм.

Напомним, что уже на следующей неделе украинец примит участие в "челленджере" на Тенерифе.