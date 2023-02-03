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Алексей Крутых не сумел выйти в полуфинал турнира в Тенерифе
Украинец упустил свое преимущество
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Алексей Крутых покидает "челленджер" в Испании. В матче 1/4 финала он уступил итальянцу Маттео Арнальди.
Тенерифе. Испания. Четвертьфинал
Алексей Крутых (Украина) - Маттео Арнальди (Италия) 4:6, 1:6
В первом сете украинец вел в счёте 4:2, но в последствии проиграл четыре гейма подряд. Во втором сете Крутых выиграл лишь один гейм.
Напомним, что уже на следующей неделе украинец примит участие в "челленджере" на Тенерифе.
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