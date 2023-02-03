Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таиланд. Бьянка Андрееску обыграла Марту Костюк и сыграет в полуфинале турнира с Цуренко
Украинка не смогла одолеть титулованную соперницу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк в четвертьфинальном матче турнира в Таиланде уступила канадской теннисистке Бьянке Андрееску.
Таиланд. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) - Бьянка Андрееску (Канада) 0:6, 6:7
Матч продлился 1 час и 28 минут за это время украинка сделала 1 эйс, 4 двойных ошибки и реализовала 2 из 3 брейкпоинтов.
Первый сет украинка просто провалила. Во втором она уступала со счётом 5:1, после чего выиграла пять геймов подряд. Канадка в свою очередь перевела игру на тай-брейк и выиграла его..
Следующей соперницей Андрееску станет Леся Цуренко, которая сегодня обыграла Татьяну Марию из Германии.
Популярное сейчас
- Самолёт футбольной команды совершил аварийную посадку – все из-за мячей на борту
- Официально: Бой Усик – Фьюри состоится 29 апреля
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Леся Цуренко обыграла россиянку на турнире в Хуахине
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев