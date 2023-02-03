Таиланд. Бьянка Андрееску обыграла Марту Костюк и сыграет в полуфинале турнира с Цуренко

Марта Костюк в четвертьфинальном матче турнира в Таиланде уступила канадской теннисистке Бьянке Андрееску.

Таиланд. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) - Бьянка Андрееску (Канада) 0:6, 6:7

Матч продлился 1 час и 28 минут за это время украинка сделала 1 эйс, 4 двойных ошибки и реализовала 2 из 3 брейкпоинтов.

Первый сет украинка просто провалила. Во втором она уступала со счётом 5:1, после чего выиграла пять геймов подряд. Канадка в свою очередь перевела игру на тай-брейк и выиграла его..

Следующей соперницей Андрееску станет Леся Цуренко, которая сегодня обыграла Татьяну Марию из Германии.