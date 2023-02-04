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Свитолина: Надеюсь россияне и белорусы не сыграют на Уимблдоне

Теннис
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Мы тоже надеемся

Свитолина: Надеюсь россияне и белорусы не сыграют на Уимблдоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей позиции по выступлению россиян и белорусов на международных соревнованиях. Ее слова цитирует BBC:

О Уимблдоне

"Я надеюсь, что они поступят так же, как и в прошлом году, и оставят запрет в силе. Я не думаю, что это решение нужно менять. Война продолжается и по-прежнему страдают люди, по-прежнему русские солдаты убивают мирных украинцев."

Олимпиада 2024

"Я не думаю, что нейтральное знамя что-то меняет. Я вижу множество комментариев о том, что спорт должен быть вне политики, но российский спорт является большей частью их политики. Надеюсь, нам не придется принимать такое решение (бойкот – прим), потому что это было бы плохим сигналом.

В Украине были разрушены большие города, и это очень грустно видеть. Когда я разговариваю со своими друзьями, которые находятся в Украине, они не думают о печальных моментах или о том, что было раньше, они думают только о том, как победить, победить врага и смотрят в будущее, как отстроить города и страну."

Напомним, что ранее Жан Беленюк подверг критике руководство НОК.

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон
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