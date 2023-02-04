Цуренко: Я очень счастлива, потому что я получила удовольствие от игры

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №136) прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира в Хуахине (Таиланд). Ее слова цитирует БТУ:

"У меня был план на матч, но иметь только один план – этого недостаточно, нужно действовать. Сегодня я справилась со всем очень хорошо, я очень счастлива, потому что я получила удовольствие от игры. Надо отдать должное моей сопернице, потому что она так играет, имеет настолько интересный теннис, что даже играть против нее, пытаться выиграть каждый розыгрыш – это очень интересно.

Украинская группа поддержки на трибунах? Я очень счастлива, что зрителям понравился этот матч. Я видела флаги, я была очень рада увидеть наши цвета. Украина – здесь, в моем сердце. Слава Украине" – сказала она.