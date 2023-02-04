  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко: Я очень счастлива, потому что я получила удовольствие от игры
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко: Я очень счастлива, потому что я получила удовольствие от игры

Теннис
(1 голосов)

Мы также получили удовольствие

Цуренко: Я очень счастлива, потому что я получила удовольствие от игры

Фото: twitter Lesia Tsurenko

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №136) прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира в Хуахине (Таиланд). Ее слова цитирует БТУ:

"У меня был план на матч, но иметь только один план – этого недостаточно, нужно действовать. Сегодня я справилась со всем очень хорошо, я очень счастлива, потому что я получила удовольствие от игры. Надо отдать должное моей сопернице, потому что она так играет, имеет настолько интересный теннис, что даже играть против нее, пытаться выиграть каждый розыгрыш – это очень интересно.

Украинская группа поддержки на трибунах? Я очень счастлива, что зрителям понравился этот матч. Я видела флаги, я была очень рада увидеть наши цвета. Украина – здесь, в моем сердце. Слава Украине" – сказала она.

Напомним, что ранее Свитолина высказалась против возвращения россиян и белорусов на Уимблдон.

По теме
yellow-arrow
Свитолина: Надеюсь россияне и белорусы не сыграют на Уимблдоне
yellow-arrow
Таиланд. Бьянка Андрееску обыграла Марту Костюк и сыграет в полуфинале турнира с Цуренко
yellow-arrow
Алексей Крутых не сумел выйти в полуфинал турнира в Тенерифе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде