Марта Костюк гуляет по вечернему Абу-Даби в роскошном платье. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк сейчас находится в Абу-Даби (ОАЭ), где готовится к следующему турниру. Наша спортсменка решила прогуляться по вечернему городу и показала настоящий стиль. Соответствующее фото украинка разместила на своей странице в Instagram.

Отметим, что в стартовом матче турнира в Абу-Даби Марта сыграет против румынки, обладательницы wild card Сораны Кирсти, а победительница этого поединка сыграет против Белинды Бенчич (Швейцария).