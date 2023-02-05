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Марта Костюк гуляет по вечернему Абу-Даби в роскошном платье. Фото
Украинка показывает стиль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк сейчас находится в Абу-Даби (ОАЭ), где готовится к следующему турниру. Наша спортсменка решила прогуляться по вечернему городу и показала настоящий стиль. Соответствующее фото украинка разместила на своей странице в Instagram.
Отметим, что в стартовом матче турнира в Абу-Даби Марта сыграет против румынки, обладательницы wild card Сораны Кирсти, а победительница этого поединка сыграет против Белинды Бенчич (Швейцария).
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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