Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина приняла участие в благотворительном забеге в Одессе. Фото
Смелый шаг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Титулованная украинская теннисистка, призер Олимпийских игр Элина Свитолина сейчас находится в Одессе. Наша спортсменка решила поучаствовать в благотворительном забеге. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее мужская сборная Украины
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дайч запретил игрокам Эвертона тренироваться в шарфах и шапках
- Динамо – Вайле: смотреть онлайн прямая трансляция контрольного матча
- Россияне в субботу не использовали авиацию, но наступали уже на пяти направлениях
- Цуренко выходит в финал турнира в Хуахине, повержена Андрееску
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн