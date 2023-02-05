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Свитолина приняла участие в благотворительном забеге в Одессе. Фото

Теннис
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Смелый шаг

Свитолина приняла участие в благотворительном забеге в Одессе. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Титулованная украинская теннисистка, призер Олимпийских игр Элина Свитолина сейчас находится в Одессе. Наша спортсменка решила поучаствовать в благотворительном забеге. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Свитолина приняла участие в благотворительном забеге в Одессе. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее мужская сборная Украины победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

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В статье: Элина Свитолина
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