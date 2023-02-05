Свитолина приняла участие в благотворительном забеге в Одессе. Фото

Титулованная украинская теннисистка, призер Олимпийских игр Элина Свитолина сейчас находится в Одессе. Наша спортсменка решила поучаствовать в благотворительном забеге. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее мужская сборная Украины победила Ливан в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.