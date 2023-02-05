Цуренко уступила в финале турнира в Хуахине

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла в решающем матче турнира в Хуахине китаянке Лин Чжу.

Украинка начала встречу с брейком и тут же взяла свою подачу. Впрочем, комфортное преимущество в два гейма удержать до завершения сета не удалось. Во второй половине первой партии в обмене брейками лучше себя показала Чжу, сделавшая четыре брейка.

Во втором сете снова была игра нервов с обменом брейк-поинтами. Сначала свою подачу не удержала Леся, затем – Лин. Первый матч-бол у Чжу был на своей подаче, однако Цуренко смогла его отыграть и продолжить встречу еще на один гейм. Но уже на собственной подаче - шестом подряд гейме, который завершился не в пользу подававшей теннисистки - Цуренко все же уступила.

WTA. Хуахин. Финал

Леся Цуренко (Украина, 136) – Лин Чжу (Китай, 54) 4:6, 4:6