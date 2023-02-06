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Марта Костюк поднялась на 57-е место, Цуренко вошла в топ-100 рейтинга WTA

Теннис
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Результаты украинских теннисисток

Марта Костюк поднялась на 57-е место, Цуренко вошла в топ-100 рейтинга WTA

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 6 февраля появился обновлённый рейтинг WTA. Украинские теннисистки улучшили свои позиции

Ангелина Калинина осталась на 31-м месте, в свою очередь Марта Костюк поднялась на три позиции и теперь занимает 57-е место в рейтинге.

Улучшила свое положение и Даяна Ястремская(+1), которая располагается на 102-м месте. Леся Цуренко, благодаря выходу в финал на соревнованиях в Хуахине, вернулась в первую сотню мирового рейтинга - 100-е место (+36).

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась на 10-й, Марта Костюк - на 31-й, а Надежда Киченок сохранила за собой 74-й строчке.

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В статье: Даяна Ястремская
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