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Марта Костюк поднялась на 57-е место, Цуренко вошла в топ-100 рейтинга WTA
Результаты украинских теннисисток
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 6 февраля появился обновлённый рейтинг WTA. Украинские теннисистки улучшили свои позиции
Ангелина Калинина осталась на 31-м месте, в свою очередь Марта Костюк поднялась на три позиции и теперь занимает 57-е место в рейтинге.
Улучшила свое положение и Даяна Ястремская(+1), которая располагается на 102-м месте. Леся Цуренко, благодаря выходу в финал на соревнованиях в Хуахине, вернулась в первую сотню мирового рейтинга - 100-е место (+36).
В парном рейтинге Людмила Киченок осталась на 10-й, Марта Костюк - на 31-й, а Надежда Киченок сохранила за собой 74-й строчке.
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