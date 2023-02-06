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Ястремская вышла в основную сетку турнира в ОАЭ
Украинка обыграла Клэр Лю
Фото: Eurosport
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в основную сетку турнира WTA в ОАЭ. В финале квалификации она обыграла Клэр Лю из США.
Квалификация. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Клэр Лю (США) 6:2, 3:6, 6:4
Ястремская добыла долгожданную победу, до этого она уступила в трех матчах подряд. В предыдущем сезоне Ястремская и Лю встречались на старте грунтового турнира WTA 125 в Париже.
Кто станет соперницей Ястремской в основной сетке пока неизвестно.
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