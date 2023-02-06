Ястремская вышла в основную сетку турнира в ОАЭ

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в основную сетку турнира WTA в ОАЭ. В финале квалификации она обыграла Клэр Лю из США.

Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Клэр Лю (США) 6:2, 3:6, 6:4

Ястремская добыла долгожданную победу, до этого она уступила в трех матчах подряд. В предыдущем сезоне Ястремская и Лю встречались на старте грунтового турнира WTA 125 в Париже.

Кто станет соперницей Ястремской в основной сетке пока неизвестно.