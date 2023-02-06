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Абу-Даби. Катарина Завацкая уступила в финале квалификации соревнований
Украинка могла бороться за победу
Фото: Getty Images
Катарина Завацкая уступила в финале квалификации турнира WTA в ОАЭ. Во втором круге она уступила Лейле Фернандес из Канады.
Абу-Даби. Квалификация. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) - Лейла Фернандес (Канада) 1:6, 4:6
Первый сет украинка просто отдала сопернице, выиграв лишь один гейм. Во втором Катарина уступала 2:4, смогла сравнять счёт, но затем не сумела защитить свою подачу.
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