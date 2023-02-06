  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Абу-Даби. Катарина Завацкая уступила в финале квалификации соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абу-Даби. Катарина Завацкая уступила в финале квалификации соревнований

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Украинка могла бороться за победу

Абу-Даби. Катарина Завацкая уступила в финале квалификации соревнований

Фото: Getty Images

Новина українською

Катарина Завацкая уступила в финале квалификации турнира WTA в ОАЭ. Во втором круге она уступила Лейле Фернандес из Канады.

Абу-Даби. Квалификация. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) - Лейла Фернандес (Канада) 1:6, 4:6

Первый сет украинка просто отдала сопернице, выиграв лишь один гейм. Во втором Катарина уступала 2:4, смогла сравнять счёт, но затем не сумела защитить свою подачу.

Читайте такжеЯстремская вышла в основную сетку турнира в ОАЭ
По теме
yellow-arrow
Названы все участники группововго этапа Кубка Дэвиса
yellow-arrow
Ник Кирьос показал фото после операции
yellow-arrow
Ястремская вышла в основную сетку турнира в ОАЭ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катарина Завацкая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде