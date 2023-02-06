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Ник Кирьос показал фото после операции
Австралиец восстанавливается после операции
Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен поделился фото на костылях, показав, как восстанавливается после операции.
"Жизнь", — написал австралиец в социальных сетях.
В этом году Кирьос пока что не выступал в туре, пропустив даже Australian Open. Перед стартом турнира стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьосу сделали операцию, сейчас он восстановливается.
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