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Названы все участники группововго этапа Кубка Дэвиса
Всего 16 команд
Названы все участники группового этапа Кубка Дэвиса — 2023. Напомим, что он состоится с 12 по 17 сентября в четырёх странах.
Участники группового этапа Кубка Дэвиса:
Канада, Австралия, Испания, Италия, Хорватия, Франция, США, Швейцария, Великобритания, Чехия, Сербия, Чили, Южная Корея, Нидерланды, Финляндия, Швеция.
По информации пресс-служба Кубка Дэвиса, место проведения группового этапа и детали жеребьёвки станут известны в ближайшее время. Финальная стадия запланирована на 21-26 ноября.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады.
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