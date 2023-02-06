Названы все участники группововго этапа Кубка Дэвиса

Названы все участники группового этапа Кубка Дэвиса — 2023. Напомим, что он состоится с 12 по 17 сентября в четырёх странах.

Участники группового этапа Кубка Дэвиса:

Канада, Австралия, Испания, Италия, Хорватия, Франция, США, Швейцария, Великобритания, Чехия, Сербия, Чили, Южная Корея, Нидерланды, Финляндия, Швеция.

По информации пресс-служба Кубка Дэвиса, место проведения группового этапа и детали жеребьёвки станут известны в ближайшее время. Финальная стадия запланирована на 21-26 ноября.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады.