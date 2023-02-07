  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Дубае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Дубае

Теннис
(1 голосов)

Британец получил специальное приглашение

Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Дубае

Фото: ATP Tour / Автор неизвестен

Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей получил специальное приглашение на турнир категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

"Мы рады снова приветствовать Энди в Дубае. Все знают, насколько важной фигурой он является в британском теннисе, и, как мы видели в предыдущих его выступлениях на нашем турнире, он всегда привлекает большую и страстную поддержку. Энди в прошлом году принял наше приглашение, и теперь очень приятно, что он снова сыграет здесь", — приводит слова генерального директора соревнований Колма Маклафлина пресс-служба турнира.

Турнир в Дубае стартует 27 февраля и продлятся до 4 марта.

По теме
yellow-arrow
Дядя Надаля: У Рафы есть шансы на Ролан Гаррос
yellow-arrow
Доминик Тим прекратил сотрудничество с менеджерским агентством Kosmos
yellow-arrow
Мугуруса и Бадоса снялись с турнира WTA-500 в Абу-Даби
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде