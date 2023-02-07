Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Дубае

Британский теннисист Энди Маррей получил специальное приглашение на турнир категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

"Мы рады снова приветствовать Энди в Дубае. Все знают, насколько важной фигурой он является в британском теннисе, и, как мы видели в предыдущих его выступлениях на нашем турнире, он всегда привлекает большую и страстную поддержку. Энди в прошлом году принял наше приглашение, и теперь очень приятно, что он снова сыграет здесь", — приводит слова генерального директора соревнований Колма Маклафлина пресс-служба турнира.

Турнир в Дубае стартует 27 февраля и продлятся до 4 марта.