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Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Дубае
Британец получил специальное приглашение
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Британский теннисист Энди Маррей получил специальное приглашение на турнир категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
"Мы рады снова приветствовать Энди в Дубае. Все знают, насколько важной фигурой он является в британском теннисе, и, как мы видели в предыдущих его выступлениях на нашем турнире, он всегда привлекает большую и страстную поддержку. Энди в прошлом году принял наше приглашение, и теперь очень приятно, что он снова сыграет здесь", — приводит слова генерального директора соревнований Колма Маклафлина пресс-служба турнира.
Турнир в Дубае стартует 27 февраля и продлятся до 4 марта.
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