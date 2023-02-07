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Дядя Надаля: У Рафы есть шансы на Ролан Гаррос
Посмотрим на результаты испанца
Фото: The North East Affairs
Дядя испанского теннисистка Рафаэля Надаля, Тони Надаль, считает, что его племянник не думает о завершении карьеры.
"Я не говорил с ним о возможном уходе. Это моё предположение, но на данный момент он не собирается уходить на пенсию.
Борьба с Джоковичем? Одолеть серба действительно сложно, потому что Ноле свежее его. Надеюсь, у Рафы есть шансы на "Ролан Гаррос", на его турнире.
Посмотрим, что будет потом, после Парижа. В конце концов, это тяжёлое соперничество с таким великим чемпионом, как Джокович. Теперь речь идёт не о победе в том или ином турнире, а о продолжении борьбы. Ему остаётся продолжать заниматься любимым делом — это то, к чему он привык с малых лет.
Ему также необходимо пользоваться каждой возможностью завоевать титулы, которая может прийти. Зная, что его карьера уже экстраординарна, он готов к этому последнему усилию", — цитирует Тони Надаля EFE.
Сейчас у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля по 22 титула на ТБШ.
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