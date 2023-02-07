  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Алексей Крутых уступил на старте турнира в Тенерифе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Крутых уступил на старте турнира в Тенерифе

Теннис
(1 голосов)

Украинец выиграл лишь четыре гейма

Алексей Крутых уступил на старте турнира в Тенерифе

Фото: Maia Open 2021

Новина українською

Алексей Крутых выбыл из борьбы в одиночной сетке "челленджера" в Испании. В матче первого круга он уступил Стефано Травальи из Италии.

Тенерифе, Испания. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Стефано Травалья (Италия) 2:6, 2:6

Матч продлился около часа. Крутых брал медицинский перерыв после первого сета. Украинец не реализовал ни единого брейк-поинта

В парной сетке турнира Алексей сыграет вместе с Фабианом Марожаном из Венгрии.

По теме
yellow-arrow
Цуренко: Никакого нового тренера нет
yellow-arrow
Дядя Надаля: У Рафы есть шансы на Ролан Гаррос
yellow-arrow
Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир в Дубае
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Крутых
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде