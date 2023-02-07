Алексей Крутых уступил на старте турнира в Тенерифе

Алексей Крутых выбыл из борьбы в одиночной сетке "челленджера" в Испании. В матче первого круга он уступил Стефано Травальи из Италии.

Тенерифе, Испания. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Стефано Травалья (Италия) 2:6, 2:6

Матч продлился около часа. Крутых брал медицинский перерыв после первого сета. Украинец не реализовал ни единого брейк-поинта

В парной сетке турнира Алексей сыграет вместе с Фабианом Марожаном из Венгрии.