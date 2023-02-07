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Алексей Крутых уступил на старте турнира в Тенерифе
Украинец выиграл лишь четыре гейма
Фото: Maia Open 2021
Алексей Крутых выбыл из борьбы в одиночной сетке "челленджера" в Испании. В матче первого круга он уступил Стефано Травальи из Италии.
Тенерифе, Испания. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) - Стефано Травалья (Италия) 2:6, 2:6
Матч продлился около часа. Крутых брал медицинский перерыв после первого сета. Украинец не реализовал ни единого брейк-поинта
В парной сетке турнира Алексей сыграет вместе с Фабианом Марожаном из Венгрии.
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