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Цуренко: Никакого нового тренера нет

Теннис
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Украинка подвела итоги

Цуренко: Никакого нового тренера нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко в комментарии порталу BTU подвела итоги турнира в Хуахине.

"Это была действительно очень позитивная неделя. У меня были некоторые, можно сказать мои личные переживания в первых двух играх, однако я с ними успешно справилась. Игровые кондиции были непростыми - в первые дни было очень ветрено, во втором моем матче был очень тяжелый воздух, ощущение как-будто что-то горит возле нас. От этого вокруг умирала мошкара и весь корт был просто ею усыпан.

Если говорить о финале, то не могу сказать, что мне не хватило энергии или что-то такое. Не знаю, как это выглядело по трансляции, но играть против Чжу Линь действительно очень непросто. Она очень сильно и мощно сейчас пробивает, причем такие удары, которых даже не ждешь. Мячи очень сильно летят, близко к линиям, и у меня иногда было ощущение, что я просто не успеваю за многими ее ударами. Во втором сете я пыталась поменять тактику, но догнать уже не получилось и думаю, что новую стратегию я применила немного поздно.

Новый тренер? Нет нет, никакого нового тренера нет. Просто так сложились обстоятельства, что тут была команда из Чехии и один парень американец/поляк и мы с ними очень сдружились. Они помогали мне готовиться к турниру и на протяжении всей недели. Мы вместе проводили время и за кортом. Просто классные люди, которые мне помогли. Так что нет новой команды и каких-то договоренностей", - сказала Леся Цуренко.

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В статье: Леся Цуренко
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