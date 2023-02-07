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Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Абу-Даби
Украинка имела шансы на победу
Фото: Hobart International
Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA 500 в ОАЭ. В первом круге она уступила Жиль Тайхман из Швейцарии.
Абу-Даби, ОАЭ. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Жиль Тайхманн (Швейцария) 3:6, 6:7(5)
Украинская теннисистка потерпела первое поражение в трёх встречах со швейцаркой. Ранее они играли друг против друга в 2018 году в Франции.
Даяна могла сравнять счет и вела во втором сете 4:2, но на тай-брейке проиграла три розыгрыша подряд.
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Источник:BTU
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