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Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Абу-Даби

Теннис
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Украинка имела шансы на победу

Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Абу-Даби

Фото: Hobart International

Новина українською

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA 500 в ОАЭ. В первом круге она уступила Жиль Тайхман из Швейцарии.

Абу-Даби, ОАЭ. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Жиль Тайхманн (Швейцария) 3:6, 6:7(5)

Украинская теннисистка потерпела первое поражение в трёх встречах со швейцаркой. Ранее они играли друг против друга в 2018 году в Франции.

Даяна могла сравнять счет и вела во втором сете 4:2, но на тай-брейке проиграла три розыгрыша подряд.

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
BTU

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