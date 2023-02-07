Даяна Ястремская уступила на старте турнира в Абу-Даби

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA 500 в ОАЭ. В первом круге она уступила Жиль Тайхман из Швейцарии.

Абу-Даби, ОАЭ. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Жиль Тайхманн (Швейцария) 3:6, 6:7(5)

Украинская теннисистка потерпела первое поражение в трёх встречах со швейцаркой. Ранее они играли друг против друга в 2018 году в Франции.

Даяна могла сравнять счет и вела во втором сете 4:2, но на тай-брейке проиграла три розыгрыша подряд.