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Каролина Плишкова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби
Чешская теннисистка отдала сопернице 4 гейма
Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен
Чешская теннисистка Каролина Плишкова переиграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр в первом круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Каролина Плишкова - Исалин Бонавентюр 6:1, 6:3
Продолжительность матча составила 47 минут.
ешка выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Исалин Бонавентюр два эйса, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем круге Каролина Плишкова сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной
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