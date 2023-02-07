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Каролина Плишкова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Теннис
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Чешская теннисистка отдала сопернице 4 гейма

Каролина Плишкова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова переиграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр в первом круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Каролина Плишкова - Исалин Бонавентюр 6:1, 6:3

Продолжительность матча составила 47 минут.

ешка выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Исалин Бонавентюр два эйса, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Каролина Плишкова сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной

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В статье: Каролина Плишкова
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