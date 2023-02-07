42-летняя Винус Уильямс рассказала о своей травме и возвращении в Тур

Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" 42-летняя Винус Уильямс рассказала о последствиях травмы, из-за которой ей пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии.

"Честно говоря, я была ошеломлена травмой. Я давно не получала подобного повреждения, и я не могла поверить, что мне нужно вернуться в реабилитационный центр. Примерно через неделю я начал назначать визиты к врачам и начал думать о том, что меня ждет дальше, и пытаться понять, сколько времени потребуется, чтобы вернуться.

Это такая травма, из-за которой должно пройти много времени, прежде чем можно будет начать реабилитационный период. Я уже довольно хорошо хожу, надеюсь, скоро буду бегать, а пока что не тренируюсь.

Я думаю, что следующим шагом для меня будет снова уверенно почувствовать своё тело. Очень редко у меня случались травмы, из-за которых я теряла уверенность. Теперь мне снова нужно поверить в себя. Я восстановлюсь от травмы с божьей помощью и снова буду хорошо играть в теннис", — сказала Уильямс в видео, опубликованном в социальных сетях.