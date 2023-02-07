Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
42-летняя Винус Уильямс рассказала о своей травме и возвращении в Тур
Теннисистка не собирается завершать карьеру
Семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" 42-летняя Винус Уильямс рассказала о последствиях травмы, из-за которой ей пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии.
"Честно говоря, я была ошеломлена травмой. Я давно не получала подобного повреждения, и я не могла поверить, что мне нужно вернуться в реабилитационный центр. Примерно через неделю я начал назначать визиты к врачам и начал думать о том, что меня ждет дальше, и пытаться понять, сколько времени потребуется, чтобы вернуться.
Это такая травма, из-за которой должно пройти много времени, прежде чем можно будет начать реабилитационный период. Я уже довольно хорошо хожу, надеюсь, скоро буду бегать, а пока что не тренируюсь.
Я думаю, что следующим шагом для меня будет снова уверенно почувствовать своё тело. Очень редко у меня случались травмы, из-за которых я теряла уверенность. Теперь мне снова нужно поверить в себя. Я восстановлюсь от травмы с божьей помощью и снова буду хорошо играть в теннис", — сказала Уильямс в видео, опубликованном в социальных сетях.
Популярное сейчас
- Экс-футболист Динамо и сборной Украины умер в 46 лет
- Диалло по уважительной причине покинул Динамо
- Данилов: У нас есть собственное оружие, которое может достать до территории России
- Марта Костюк гуляет по вечернему Абу-Даби в роскошном платье. Фото
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО