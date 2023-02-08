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Хольгер Руне продлил контракт с Патриком Муратоглу

Теннис
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Теннисист продолжит работу с тренером

Хольгер Руне продлил контракт с Патриком Муратоглу

Фото: Tennis Majors

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Датский теннисист Хольгер Руне перед стартом турнира АТР в Монпелье объявил, что продолжит работать с известным французским тренером Патриком Муратоглу. Именно приход Муратоглу в тренерский штаб датчанина поспособствовал резкому прорыву во второй половине прошлого сезона.

"Мы собираемся продолжать, да. Прошлый год явно получился отличным. Этот год тоже начался хорошо. И хорошо, что Патрик рядом со мной. Мы очень хорошо проводим время вместе с Ларсом Кристенсеном (тренер Руне. – Прим. "Чемпионата") и моей мамой. Вся команда улучшается, все открыты, и я доволен тем, как построил свою команду", — цитирует Руне пресс-служба турнира в Монпелье (Франция).

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В статье: Хольгер Руне
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