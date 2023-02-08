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Абу-Даби. Марта Костюк покидает турнир в матче второго круга

Теннис
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Украинская теннисистка не смогла реализовать свой шанс

Абу-Даби. Марта Костюк покидает турнир в матче второго круга

Фото: The New Yorker

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк покинула турнир WTA 500 в ОАЭ. В матче второго круга она уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.

Абу-Даби. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Белинда Бенчич (Швейцария) 4:6, 5:7

Матч продлился 1 час и 35 минут. За это время украинка сделала 7 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейкпоинта. Во втором сете украинка вела в счете, однако до конца поединка не взяла ни одного гейма.

Марта Костюк 12-й раз сыграла против теннисистки топ-10 и вновь потерпела поражение.

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В статье: Марта Костюк
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