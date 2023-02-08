Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Абу-Даби. Марта Костюк покидает турнир в матче второго круга
Украинская теннисистка не смогла реализовать свой шанс
Фото: The New Yorker
Украинская теннисистка Марта Костюк покинула турнир WTA 500 в ОАЭ. В матче второго круга она уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.
Абу-Даби. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Белинда Бенчич (Швейцария) 4:6, 5:7
Матч продлился 1 час и 35 минут. За это время украинка сделала 7 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейкпоинта. Во втором сете украинка вела в счете, однако до конца поединка не взяла ни одного гейма.
Марта Костюк 12-й раз сыграла против теннисистки топ-10 и вновь потерпела поражение.
Популярное сейчас
- Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023
- Ударил палкой по дрону-камикадзе. ВИДЕО самоликвидации российского оккупанта
- Три страны Европы передадут ВСУ около сотни первых Leopard, также важное решение приняли во Франции
- Марта Костюк гуляет по вечернему Абу-Даби в роскошном платье. Фото
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО