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Ангелина Калинина успешно преодолела первый круг турнира в Линце

Теннис
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Украинка не испытала проблем

Ангелина Калинина успешно преодолела первый круг турнира в Линце

Фото: WTA Tennis

Новина українською

Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире WTA в Австрии. В первом круге она обыграла Алишу Паркс из США.

Линц. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Алиша Паркс (США) 6:2, 7:5

Матч продлился 1 час и 50 минут. За это время Калинина подала 3 подачи навылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейкпоинтов. В свою очередь её соперница сделала 4 эйса, 5 двойных и 1 брейк. Украинская теннисистка записала в актив вторую победу в очных встречах с американкой.

В следующем круге Ангелина встретится с Анной-Леной Фридсам.

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В статье: Ангелина Калинина
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