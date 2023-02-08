Ангелина Калинина успешно преодолела первый круг турнира в Линце

Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире WTA в Австрии. В первом круге она обыграла Алишу Паркс из США.

Линц. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Алиша Паркс (США) 6:2, 7:5

Матч продлился 1 час и 50 минут. За это время Калинина подала 3 подачи навылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейкпоинтов. В свою очередь её соперница сделала 4 эйса, 5 двойных и 1 брейк. Украинская теннисистка записала в актив вторую победу в очных встречах с американкой.

В следующем круге Ангелина встретится с Анной-Леной Фридсам.