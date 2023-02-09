Сборная Украины узнала соперников в следующем раунде Кубка Дэвиса

Украинские теннисисты узнали соперниц по следующему раунду Кубка Дэвиса.

Следующий свой матч в командном турнире украинцы проведут со сборной Колумбии. Противостояние состоится 15-16 или 16-17 сентября.

Колумбийцы в прошлый уик-энд потерпели поражение от Великобритании на этапе Qualifiers. Напомним, наши теннисисты на предыдущей неделе обыграли сборную Ливана в плей-офф Первой Мировой группы.