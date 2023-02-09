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Сборная Украины узнала соперников в следующем раунде Кубка Дэвиса

Теннис
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Противостоять наши теннисисты будут команде из Южной Америки

Сборная Украины узнала соперников в следующем раунде Кубка Дэвиса

Фото: sport.ru

Новина українською

Украинские теннисисты узнали соперниц по следующему раунду Кубка Дэвиса.

Следующий свой матч в командном турнире украинцы проведут со сборной Колумбии. Противостояние состоится 15-16 или 16-17 сентября.

Колумбийцы в прошлый уик-энд потерпели поражение от Великобритании на этапе Qualifiers. Напомним, наши теннисисты на предыдущей неделе обыграли сборную Ливана в плей-офф Первой Мировой группы.

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В статье: Кубок Дэвиса
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Источник:
BTU

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