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Стефанос Циципас прекратил сотрудничество с известной теннисной академией Патрика Муратоглу
Причины прекращение договора не называются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира, двукратный финалист мэйджоров Стефанос Циципас прекратил сотрудничество с известной теннисной академией Патрика Муратоглу. Об этом пишет греческое издание Sportsfeed.
По условиям контракта Стефанос мог тренироваться на кортах академии в Ницце и пользоваться всеми опциями заведения. Взамен же академия использовала его лицо и имя в рекламных кампаниях.
В команде 24-летнего грека при этом останется его отец Апостолос Циципас, а также Марк Филиппуссис и Томас Энквист.
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