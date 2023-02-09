Третья ракетка мира, двукратный финалист мэйджоров Стефанос Циципас прекратил сотрудничество с известной теннисной академией Патрика Муратоглу. Об этом пишет греческое издание Sportsfeed.

По условиям контракта Стефанос мог тренироваться на кортах академии в Ницце и пользоваться всеми опциями заведения. Взамен же академия использовала его лицо и имя в рекламных кампаниях.

В команде 24-летнего грека при этом останется его отец Апостолос Циципас, а также Марк Филиппуссис и Томас Энквист.