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Стефанос Циципас прекратил сотрудничество с известной теннисной академией Патрика Муратоглу

Теннис
(1 голосов)

Причины прекращение договора не называются

Стефанос Циципас прекратил сотрудничество с известной теннисной академией Патрика Муратоглу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка мира, двукратный финалист мэйджоров Стефанос Циципас прекратил сотрудничество с известной теннисной академией Патрика Муратоглу. Об этом пишет греческое издание Sportsfeed.

По условиям контракта Стефанос мог тренироваться на кортах академии в Ницце и пользоваться всеми опциями заведения. Взамен же академия использовала его лицо и имя в рекламных кампаниях.

В команде 24-летнего грека при этом останется его отец Апостолос Циципас, а также Марк Филиппуссис и Томас Энквист.

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В статье: Стефанос Циципас
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