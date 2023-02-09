Ангелина Калинина не сумела выйти в третий круг соревнований

Ангелина Калинина покинула соревнования в Австрии. В матче второго круга теннисистка уступила Анне-Лене Фридсам из Германии.

Линц, Австрия. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Анна-Лена Фридсам (Германия) 3:6, 5:7

Матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время Калинина сделала 1 эйс, 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейкпоинтов. Для украинки это поражение стало вторым в трёх матчах с представительницей Германии.

В конце этой недели Ангелина сыграет в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.