Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ангелина Калинина не сумела выйти в третий круг соревнований
Украинка уступила в решающем сете
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина покинула соревнования в Австрии. В матче второго круга теннисистка уступила Анне-Лене Фридсам из Германии.
Линц, Австрия. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Анна-Лена Фридсам (Германия) 3:6, 5:7
Матч продлился 1 час и 41 минуту. За это время Калинина сделала 1 эйс, 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейкпоинтов. Для украинки это поражение стало вторым в трёх матчах с представительницей Германии.
В конце этой недели Ангелина сыграет в квалификации турнира WTA 500 в Дохе.
Популярное сейчас
- Байден: У Путина нет никаких шансов – он уже потерял Украину
- Малиновский о победе над ПСЖ: Мы были очень мотивированы, это было потрясающе
- Когда Малиновский приносит победу. Марсель – ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
- Цуренко уступила в финале турнира в Хуахине
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту