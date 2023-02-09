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Свитолина рассказала, когда вернется на корт
Элина сказала, что это будет 2023 год
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что может вернуться в Тур.
На пресс-конференции в Вышгороде украинка рассказала, что планирует сыграть в апреле: "На данный момент - это моя задача, которую я постараюсь выполнить. Посмотрим, в каком я буду физическом и ментальном состоянии, но апрель уже стоит в моем плане.
Будет ли с нами ездить на турниры дочка? Будем смотреть с Гаэлем, как она будет себя чувствовать в путешествиях и в теннисном туре", - добавила Элина.
Напомним, что свой последний матч экс-третья ракетка мира провела в конце марта на турнире в Майами. На тот момент украинка занимала 20-е место в рейтинге WTA.
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