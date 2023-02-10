Новак Джокович оформил заявку на въезд в США

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович планирует выступить на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут в марте. Для этого он оформил заявку на въезд в США, будучи невакцинированным.

"К сожалению, это не в наших руках. Новаку нужно получить специальное разрешение, потому что США до сих пор не пускают непривитых иностранцев в страну – и это просто невероятно с учётом выступлений невакцинированных спортсменов по всему миру. Ещё осталось проработать некоторые детали, но мы надеемся на положительный исход", — цитирует младшего брата Джоковича Tennis Majors.

11 мая, согласно указу президента США Джо Байдена, закончится действие чрезвычайного положения.