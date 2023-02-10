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Новак Джокович оформил заявку на въезд в США
Скоро все запреты могут отменить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович планирует выступить на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут в марте. Для этого он оформил заявку на въезд в США, будучи невакцинированным.
"К сожалению, это не в наших руках. Новаку нужно получить специальное разрешение, потому что США до сих пор не пускают непривитых иностранцев в страну – и это просто невероятно с учётом выступлений невакцинированных спортсменов по всему миру. Ещё осталось проработать некоторые детали, но мы надеемся на положительный исход", — цитирует младшего брата Джоковича Tennis Majors.
11 мая, согласно указу президента США Джо Байдена, закончится действие чрезвычайного положения.
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