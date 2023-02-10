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Бывший тренер Халеп призывает вернуть румынскую теннисистку в Тур

Теннис
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Сейчас отстранена из-за допинга

Бывший тренер Халеп призывает вернуть румынскую теннисистку в Тур

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер двукратной чемпионки турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп Даррен Кэхилл высказался об отстранении румынки от соревнований из-за допингового скандала.

"Это правда, что все спортсмены несут ответственность за каждое вещество, которое попадает в их организм, и Симона Халеп заплатит за это штраф. Надеюсь, это отстранение ненадолго, потому что вина лежит не на ней. Симона не сделала ничего плохого.

Я надеюсь, что если её медицинский работник допустил ошибку, или человек из WTA, или кто-то из её команды не проявил должную осмотрительность, то они поднимут руку и возьмут на себя ответственность, потому что одно я знаю точно, что Симона здесь не виновата. Халеп ни за что не станет обманывать. Она великая женщина и великий человек. Она никак не могла сделать подобное, нужно вернуть Халеп в тур", — сказал Кэхилл в своём подкасте.

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В статье: Симона Халеп
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