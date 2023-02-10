Девятая ракетка мира Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне обыграл французского теннисисита Грегуара Баррера на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

Встреча проходила на центральном корте Патрис Домингес арены Монпелье на хардовом покрытии.

Хольгер Руне - Грегуар Баррер 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Датчанин выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету французского игрока два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Соперник Руне по полуфиналу турнира в Монпелье определится в матче между хорватом Борной Чоричем и представителем США Максимом Кресси.