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Девятая ракетка мира Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира в Монпелье
Победа далась теннисисту не так уж и просто
Фото: Getty Images
Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне обыграл французского теннисисита Грегуара Баррера на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
Встреча проходила на центральном корте Патрис Домингес арены Монпелье на хардовом покрытии.
Хольгер Руне - Грегуар Баррер 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)
Датчанин выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету французского игрока два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Соперник Руне по полуфиналу турнира в Монпелье определится в матче между хорватом Борной Чоричем и представителем США Максимом Кресси.
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