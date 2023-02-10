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Девятая ракетка мира Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Теннис
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Победа далась теннисисту не так уж и просто

Девятая ракетка мира Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Фото: Getty Images

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Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне обыграл французского теннисисита Грегуара Баррера на турнире категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

Встреча проходила на центральном корте Патрис Домингес арены Монпелье на хардовом покрытии.

Хольгер Руне - Грегуар Баррер 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Датчанин выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету французского игрока два эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Соперник Руне по полуфиналу турнира в Монпелье определится в матче между хорватом Борной Чоричем и представителем США Максимом Кресси.

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В статье: Хольгер Руне
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