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Ястремская побеждает на старте квалификации в Дохе

Теннис
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Желаем удачи

Ястремская побеждает на старте квалификации в Дохе

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №102) успешно стартует в квалификации турнира в Дохе (Катар). В первом поединке на турнире она одолела представительницу США Клер Лю (WTA №56).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 5 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 3 из 7 использованных брейков и 1 двойная ошибка.

Поединок длился 93 минуты.

В следующем раунде квалификации Ястремская сыграет против Лейлы Фернандес (WTA №39) из Канады.

Напомним, что ранее Стаховский и Свитолина провели благотворительный детский турнир.

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В статье: Даяна Ястремская
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