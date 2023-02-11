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Ястремская побеждает на старте квалификации в Дохе
Желаем удачи
Фото: Eurosport
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №102) успешно стартует в квалификации турнира в Дохе (Катар). В первом поединке на турнире она одолела представительницу США Клер Лю (WTA №56).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу нашей спортсменки, в активе которой 5 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 3 из 7 использованных брейков и 1 двойная ошибка.
Поединок длился 93 минуты.
В следующем раунде квалификации Ястремская сыграет против Лейлы Фернандес (WTA №39) из Канады.
Напомним, что ранее Стаховский и Свитолина
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