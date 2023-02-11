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Завацкая проиграла на старте квалификации в Дохе
Обидно, но не смертельно
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №289) уступила на старте квалификации турнира в Дохе (Катар).
Наша спортсменка проиграла Ребекке Марино (WTA №74) из Канады.
Счет матча 2-1 (6-3; 0-6; 6-3) в пользу канадки, в активе которой 4 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков и 10 двойных ошибок.
В следующем раунде квалификации Марино сыграет против Александры Саснович (WTA №38) из Беларуси.
Напомним, что ранее Стаховский и Свитолина
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