Надежда Киченок вышла в финал турнира в Линце

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал парного турнира в Линце (Австрия). Вместе со своей напарницей, представительницей Германии Анной-Леной Фридзам в матче 1/2 финала она победила американский дуэт Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию.

Счет матча 2-0 (7-5; 7-6) в пользу триумфаторок встречи, на счету которых 1 подача на вылет, 5 из 11 использованных брейков и 0 двойных ошибок.

Матч продолжался 1 час и 41 минуту.

В финале соперницами украино-немецкой пары станут грузинка Натела Дзаламидзе и Виктория Кужмова из Словакии.