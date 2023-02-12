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Надежда Киченок вышла в финал турнира в Линце
Украинка сразится за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал парного турнира в Линце (Австрия). Вместе со своей напарницей, представительницей Германии Анной-Леной Фридзам в матче 1/2 финала она победила американский дуэт Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию.
Счет матча 2-0 (7-5; 7-6) в пользу триумфаторок встречи, на счету которых 1 подача на вылет, 5 из 11 использованных брейков и 0 двойных ошибок.
Матч продолжался 1 час и 41 минуту.
В финале соперницами украино-немецкой пары станут грузинка Натела Дзаламидзе и Виктория Кужмова из Словакии.
Напомним, что ранее Свитолина и Стаховский
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