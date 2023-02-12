  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надежда Киченок вышла в финал турнира в Линце
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надежда Киченок вышла в финал турнира в Линце

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Украинка сразится за титул

Надежда Киченок вышла в финал турнира в Линце

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал парного турнира в Линце (Австрия). Вместе со своей напарницей, представительницей Германии Анной-Леной Фридзам в матче 1/2 финала она победила американский дуэт Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию.

Счет матча 2-0 (7-5; 7-6) в пользу триумфаторок встречи, на счету которых 1 подача на вылет, 5 из 11 использованных брейков и 0 двойных ошибок.

Матч продолжался 1 час и 41 минуту.

В финале соперницами украино-немецкой пары станут грузинка Натела Дзаламидзе и Виктория Кужмова из Словакии.

Напомним, что ранее Свитолина и Стаховский провели благотворительный детский турнир.

По теме
yellow-arrow
Стаховский расстался с женой-россиянкой
yellow-arrow
Завацкая проиграла на старте квалификации в Дохе
yellow-arrow
Ястремская побеждает на старте квалификации в Дохе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Надежда Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде