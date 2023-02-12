Ястремская не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA в Дохе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в финал финал квалификации турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

Во втором круге квалификации украинка встречалась с представительницей Канады Лейлой Фернандес и уступила сопернице по итогам трех сетов.

В первой партии украинка уступила свою подачу, но сумела вернуть брейк и довела сет до победы. Развить успех Даяне не удалось, в двух последующих партиях выиграла канадка.

WTA 500. Доха (Катар). Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская - Лейла Фернандес - 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)