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Ястремская не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA в Дохе

Теннис
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Украинка уступила в последнем раунде квалификации

Ястремская не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA в Дохе

Фото: Tennis.bg

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в финал финал квалификации турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

Во втором круге квалификации украинка встречалась с представительницей Канады Лейлой Фернандес и уступила сопернице по итогам трех сетов.

В первой партии украинка уступила свою подачу, но сумела вернуть брейк и довела сет до победы. Развить успех Даяне не удалось, в двух последующих партиях выиграла канадка.

WTA 500. Доха (Катар). Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская - Лейла Фернандес - 1:2 (6:3, 3:6, 3:6)

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В статье: Даяна Ястремская
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