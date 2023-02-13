Алексей Крутых обновил свой личный рекорд, Виталий Сачко теряет позиции

В обновлённом рейтинге АТР Алексей Крутых обновил свой личный рекорд, поднявшись на 169-е место (+1).

Виталий Сачко потерял две позиции и теперь располагается на 340-м месте (-2). Украинец не смог пробиться в основную сетку "челленджера" в Вильнюсе.

Потеряли свои позиции Илья Марченко - 363-е место и Александр Овчаренко - 382-е место. Владислав Орлов занимает 387-ю строчку (-1).

В парном рейтинге Денис Молчанов вышел на 101-е место (+2), после него идут Олег Приходько - 126-е место и Владислав Манафов - 127-е место (+17).