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Алексей Крутых обновил свой личный рекорд, Виталий Сачко теряет позиции
Обновленный рейтинг АТР
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В обновлённом рейтинге АТР Алексей Крутых обновил свой личный рекорд, поднявшись на 169-е место (+1).
Виталий Сачко потерял две позиции и теперь располагается на 340-м месте (-2). Украинец не смог пробиться в основную сетку "челленджера" в Вильнюсе.
Потеряли свои позиции Илья Марченко - 363-е место и Александр Овчаренко - 382-е место. Владислав Орлов занимает 387-ю строчку (-1).
В парном рейтинге Денис Молчанов вышел на 101-е место (+2), после него идут Олег Приходько - 126-е место и Владислав Манафов - 127-е место (+17).
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