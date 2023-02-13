Калинина потеряла две строчки, Людмила Киченок осталась в топ-10 рейтинга

Ангелина Калинина в обновленном рейтинге WTA потеряла две строчки в рейтинге WTА (33-е место). На этой неделе первая ракетка Украины не смогла пройти квалификацию на соревнованиях в Дохе.

Марта Костюк улучшила свои позиции и располагается на 55-м месте.

Даяна Ястремская попала в топ-100 по итогам недели, поднявшись на 99-е место (+3), а Леся Цуренко покинула первую сотню рейтинга - 101-е место (-1).

Катерина Байндл сохраняет третье место в национальном рейтинге, занимая 87-ю строчку в мировой классификации (-2).

В парном рейтинге Людмила Киченок занимает 10-е место, а Марта Костюк 32-ю позицию. Третье место в национальном парном рейтинге сохраняет Надежда Киченок - 64-я строчка (+10).