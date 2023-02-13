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Калинина потеряла две строчки, Людмила Киченок осталась в топ-10 рейтинга
Обновленный рейтинг WTA
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина в обновленном рейтинге WTA потеряла две строчки в рейтинге WTА (33-е место). На этой неделе первая ракетка Украины не смогла пройти квалификацию на соревнованиях в Дохе.
Марта Костюк улучшила свои позиции и располагается на 55-м месте.
Даяна Ястремская попала в топ-100 по итогам недели, поднявшись на 99-е место (+3), а Леся Цуренко покинула первую сотню рейтинга - 101-е место (-1).
Катерина Байндл сохраняет третье место в национальном рейтинге, занимая 87-ю строчку в мировой классификации (-2).
В парном рейтинге Людмила Киченок занимает 10-е место, а Марта Костюк 32-ю позицию. Третье место в национальном парном рейтинге сохраняет Надежда Киченок - 64-я строчка (+10).
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