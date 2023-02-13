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Каролина Плишкова вышла в основную сетку турнира категории WTA-500 в Дохе
Чешская теннисистка провела отличный матч
Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен
Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в основную сетку турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар).
В финале квалификации Плишкова обыграла финалистку US Open – 2021 канадку Лейлу Фернандес.
Каролина Плишкова - Лейла Фернандес 6:2, 7:5
Их встреча продлилась 1 час 33 минуты. Плишкова 10 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Фернандес один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.
Имя первой соперницы Плишковой в основной сетке турнира в Дохе станет известно после распределения квалифаеров.
Напомним, что турнир в Дохе пройдёт с 13 по 18 февраля.
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