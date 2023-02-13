Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины узнала место проведения матча с Чехией

Сборная Украины будет бороться за выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинга. Уже 14-15 апреля наша команда сыграет

Их противостояние состоится на грунтовом корте Mega Saray Club Belek в Анталии (Турция).

Стоит отметить, что наша сборная во второй раз примет участие в Квалификации финальной части Кубка Билли Джин Кинг.