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Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины узнала место проведения матча с Чехией

Теннис
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Болеем за нашу команду

Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины узнала место проведения матча с Чехией

Фото: sport.ru

Новина українською

Сборная Украины будет бороться за выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинга. Уже 14-15 апреля наша команда сыграет

Их противостояние состоится на грунтовом корте Mega Saray Club Belek в Анталии (Турция).

Стоит отметить, что наша сборная во второй раз примет участие в Квалификации финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

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В статье: сборная Украины по теннису
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Источник:
BTU

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