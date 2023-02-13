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Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины узнала место проведения матча с Чехией
Болеем за нашу команду
Фото: sport.ru
Сборная Украины будет бороться за выход в финальную часть Кубка Билли Джин Кинга. Уже 14-15 апреля наша команда сыграет
Их противостояние состоится на грунтовом корте Mega Saray Club Belek в Анталии (Турция).
Стоит отметить, что наша сборная во второй раз примет участие в Квалификации финальной части Кубка Билли Джин Кинг.
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Источник:BTU
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