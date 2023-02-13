Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок и Остапенко с победы стартовали на турнире в Дохе
Они провели отличный матч
Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко успешно стартовала на турнире WTA в Катаре.
В матче первого круга украинско-латвийская пара одолела Софию Кенин и Каролину Мухову.
Доха, Катар. Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - София Кенин/Каролина Мухова (США/Чехия) 6:3, 7:6(3)
Во втором сете Киченок и Остапенко вели со счётом 4:1, но не смогли реализовать два матчбола. На тай-брейке теннисистки сумели выбороть победу.
Популярное сейчас
- Мудрика уже тролят, у Малиновского все круто, Рух - что-то невероятное. Влог Роберто Моралеса
- Художник после инженера. Как Де Дзерби изменяет Брайтон, построенный Поттером
- Шахтер и Днепр-1 в еврокубках, Арсенал против Ман Сити. Расписание футбола на 13-19 февраля
- Стаховский расстался с женой-россиянкой
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Новости по теме
- 11:22 Весь спорт Марта Костюк поднялась на 57-е место, Цуренко вошла в топ-100 рейтинга WTA
- 10:12 Весь спорт Калинина поднялась на 31-е место в обновленном рейтинге WTA, Ястремская и Цуренко потеряли позиции
- 11:14 Весь спорт Australian Open. Костюк и Русе пробились во второй круг, Киченок и Остапенко покидают турнир