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Киченок и Остапенко с победы стартовали на турнире в Дохе

Теннис
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Они провели отличный матч

Киченок и Остапенко с победы стартовали на турнире в Дохе

Фото: wtatennis.com / Автор - Jimmie48

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко успешно стартовала на турнире WTA в Катаре.

В матче первого круга украинско-латвийская пара одолела Софию Кенин и Каролину Мухову.

Доха, Катар. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - София Кенин/Каролина Мухова (США/Чехия) 6:3, 7:6(3)

Во втором сете Киченок и Остапенко вели со счётом 4:1, но не смогли реализовать два матчбола. На тай-брейке теннисистки сумели выбороть победу.

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В статье: Людмила Киченок
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Источник:
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