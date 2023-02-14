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Виталий Сачко снялся с турнира в Бахрейне
У теннисиста травма
Виталий Сачко снялся с "челленджера" в Бахрейне.
Соперником украинца по первому кругу должен был быть Андреа Арнабольди. Заменит Сачко "лаки-лузер" Колин Синклэр.
Напомним, что в своем последнем матче в рамках финального раунда квалификации Виталий Сачко подвернул ногу.
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