Чилич и Надаль не сыграют на турнире в Дохе

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль и победитель US Open — 2014 хорват Марин Чилич пропустят два ближайших турнира, на которые были заявлены.

Cпортсмены покинули заявочный лист турнира категории АТР-250, который пройдёт с 20 по 25 февраля в Дохе (Катар).

Также Надаль и Чилич не сыграют на турнире категории АТР-500, который пройдёт с 27 февраля по 4 марта в Дубае (ОАЭ).