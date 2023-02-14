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Чилич и Надаль не сыграют на турнире в Дохе

Теннис
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Теннисисты пропали из заявочного листа

Чилич и Надаль не сыграют на турнире в Дохе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль и победитель US Open — 2014 хорват Марин Чилич пропустят два ближайших турнира, на которые были заявлены.

Cпортсмены покинули заявочный лист турнира категории АТР-250, который пройдёт с 20 по 25 февраля в Дохе (Катар).

Также Надаль и Чилич не сыграют на турнире категории АТР-500, который пройдёт с 27 февраля по 4 марта в Дубае (ОАЭ).

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В статье: Рафаэль Надаль
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