  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Экс-тренер Джоковича: У Новака прекрасная техника Федерера и упорство Надаля
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Джоковича: У Новака прекрасная техника Федерера и упорство Надаля

Теннис
(1 голосов)

Он считает серба лучшим

Экс-тренер Джоковича: У Новака прекрасная техника Федерера и упорство Надаля

Фото: The Denver Channel

Новина українською

Бывший многолетний наставник 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Новака Джоковича Мариан Вайда, сравнил серба с Надалем и Федерером.

"Мы провели вместе 15 лет. Новак решил играть меньше турниров и иметь более молодую команду во главе с Гораном Иванишевичем. Это было очень сложно, но жизнь продолжается. Я в порядке, Новак тоже. Я хотел бы чаще встречаться с ним в туре и видеть, как он выигрывает больше турниров.

Кто сильнее из "Большой тройки"? Это сложный вопрос, потому что они разные. Когда дело доходит до тенниса, у каждого есть своё покрытие: Рафа любит грунт, Роджер любит корты с твёрдым покрытием, Ноле — траву. У них разные стили и стратегии того, как вести себя на турнирах. Но они всегда хорошо играют, и цели у них одни и те же: быть лучшими. Они всегда хотят большего и движутся вперёд. На протяжении 15-20 лет они были и остаются лучшими. Их менталитет является ключевым фактором, и я думаю, что соперничество сыграло роль: это топливо, которое помогало им становиться сильнее. Кроме того, они очень сильны психологически.

У каждого свои сильные черты, но Новак — это смесь обоих. У него прекрасная техника Роджера и упорство Надаля, и эта комбинация выигрышна", — сказал Вайда в интервью ole.com.ar.

По теме
yellow-arrow
Чилич и Надаль не сыграют на турнире в Дохе
yellow-arrow
Виталий Сачко снялся с турнира в Бахрейне
yellow-arrow
ФОТО. Наоми Осака посетила Супербоул
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде