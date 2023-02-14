Оже-Альяссим успешно стартовал на турнире в Роттердаме

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим переиграл представителя Италии Лоренцо Сонего в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Оже-Альяссим - Лоренцо Сонего 6:2, 6:3

Канадец выполнил 12 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Лоренцо Сонего один эйс, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

В следующем круге Роттердама Феликс Оже-Альяссим встретится с представителем Франции Грегуаром Баррером