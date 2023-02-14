Стефанос Циципас успешно преодолел стартовый раунд турнира в Роттердаме

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл фина Эмиля Руусувуори и вышел во второй круг турнира категории АТР-500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Стефанос Циципас - Эмилm Руусувуори 7:5, 6:1

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Эмиль Руусувуори выполнил два эйса, допустил четыре ошибки на подаче и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Циципаса девять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми возможных.

В следующем круге Циципас сыграет с победителем пары Бенжамен Бонзи (Франция) — Янник Синнер (Италия).