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Стефанос Циципас успешно преодолел стартовый раунд турнира в Роттердаме
Уверенная победа грека
Фото: Tennishead
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл фина Эмиля Руусувуори и вышел во второй круг турнира категории АТР-500, который проходит в Роттердаме (Нидерланды).
Стефанос Циципас - Эмилm Руусувуори 7:5, 6:1
Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Эмиль Руусувуори выполнил два эйса, допустил четыре ошибки на подаче и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Циципаса девять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми возможных.
В следующем круге Циципас сыграет с победителем пары Бенжамен Бонзи (Франция) — Янник Синнер (Италия).
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