Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира в Роттердаме

Чемпион Олимпийских игр швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира категории АТР-250 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга 37-летний победитель трёх турниров "Большого шлема" переиграл другого ветерана 36-летнего Ришара Гаске (Франция).

АТР-250. Роттердам

Стэн Вавринка - Ришар Гаске 6:3, 6:3

Матч продолжался один час и 16 минут. Вавринка 11 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал два из шести заработанных брейк-пойнтов. На счету Гаске один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Напомним, что турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 19 февраля.