  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира в Роттердаме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира в Роттердаме

Теннис
(1 голосов)

Теннисист вернулся после длительной паузы

Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира в Роттердаме

Новина українською

Чемпион Олимпийских игр швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира категории АТР-250 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга 37-летний победитель трёх турниров "Большого шлема" переиграл другого ветерана 36-летнего Ришара Гаске (Франция).

АТР-250. Роттердам

Стэн Вавринка - Ришар Гаске 6:3, 6:3

Матч продолжался один час и 16 минут. Вавринка 11 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал два из шести заработанных брейк-пойнтов. На счету Гаске один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Напомним, что турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 19 февраля.

По теме
yellow-arrow
Стефанос Циципас успешно преодолел стартовый раунд турнира в Роттердаме
yellow-arrow
Оже-Альяссим успешно стартовал на турнире в Роттердаме
yellow-arrow
Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стэн Вавринка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде