Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира в Роттердаме
Теннисист вернулся после длительной паузы
Чемпион Олимпийских игр швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира категории АТР-250 в Роттердаме (Нидерланды).
В матче второго круга 37-летний победитель трёх турниров "Большого шлема" переиграл другого ветерана 36-летнего Ришара Гаске (Франция).
АТР-250. Роттердам
Стэн Вавринка - Ришар Гаске 6:3, 6:3
Матч продолжался один час и 16 минут. Вавринка 11 раз подал навылет, допустил одну ошибку на подаче и реализовал два из шести заработанных брейк-пойнтов. На счету Гаске один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Напомним, что турнир АТР-500 в Роттердаме завершится 19 февраля.
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- В Крыму возле крематория постоянная очередь из военных автомобилей - Генштаб
- Свитолина и Стаховский провели благотворительный турнир для детей. Фото
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
Новости по теме
- 15:59 Весь спорт Australian Open. Победитель US Open-2016 сенсационно уступил 53-й ракетке мира в первом круге турнира
- 12:25 Весь спорт Хуберт Хуркач обыграл Кэмерона Норри в финале выставочного турнира в Гонконге
- 23:04 Весь спорт Hong Kong Tennis Challenge. Хуркач обыграл Норри в финале выставочного турнира