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Напарница Людмилы Киченок потерпела поражение на турнире в Дохе

Теннис
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Во втором круге Елена Остапенко упустила победу

Напарница Людмилы Киченок потерпела поражение на турнире в Дохе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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14-я ракетка мира Елена Остапенко проиграла представительнице США Джессике Пегуле на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар).

WTA-500. Доха

Елена Остапенко - Джессика Пегула 2:6, 6:2, 5:7

Представительница Латвии выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Джессики Пегулы ни одного эйса, пять ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, что турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля.

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В статье: Елена Остапенко
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