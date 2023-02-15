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Напарница Людмилы Киченок потерпела поражение на турнире в Дохе
Во втором круге Елена Остапенко упустила победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
14-я ракетка мира Елена Остапенко проиграла представительнице США Джессике Пегуле на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар).
WTA-500. Доха
Елена Остапенко - Джессика Пегула 2:6, 6:2, 5:7
Представительница Латвии выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Джессики Пегулы ни одного эйса, пять ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Напомним, что турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля.
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