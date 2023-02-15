Напарница Людмилы Киченок потерпела поражение на турнире в Дохе

14-я ракетка мира Елена Остапенко проиграла представительнице США Джессике Пегуле на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар).

WTA-500. Доха

Елена Остапенко - Джессика Пегула 2:6, 6:2, 5:7

Представительница Латвии выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Джессики Пегулы ни одного эйса, пять ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, что турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля.