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Ига Швёнтек отдала сопернице один гейм и вышла во второй круг турнира в Дохе
Польская теннисистка успешно начала защиту титула
Фото: tennisnet
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек стартовала с победы на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар), расправившись с американкой Даниэль Коллинз.
WTA-500. Доха
Ига Швёнтек - Даниэль Коллинз 6:0, 6:1
Польская спортсменка выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Коллинз ни одного эйса, три ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Соперницей Швёнтек по четвертьфиналу станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
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