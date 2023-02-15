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Ига Швёнтек отдала сопернице один гейм и вышла во второй круг турнира в Дохе

Теннис
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Польская теннисистка успешно начала защиту титула

Ига Швёнтек отдала сопернице один гейм и вышла во второй круг турнира в Дохе

Фото: tennisnet

Новина українською

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек стартовала с победы на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар), расправившись с американкой Даниэль Коллинз.

WTA-500. Доха

Ига Швёнтек - Даниэль Коллинз 6:0, 6:1

Польская спортсменка выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Коллинз ни одного эйса, три ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Соперницей Швёнтек по четвертьфиналу станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

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В статье: Ига Швёнтек
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