Ига Швёнтек отдала сопернице один гейм и вышла во второй круг турнира в Дохе

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек стартовала с победы на турнире категории WTA-500 в Дохе (Катар), расправившись с американкой Даниэль Коллинз.

WTA-500. Доха

Ига Швёнтек - Даниэль Коллинз 6:0, 6:1

Польская спортсменка выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Коллинз ни одного эйса, три ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Соперницей Швёнтек по четвертьфиналу станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.